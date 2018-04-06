Ordu Valisi Yavuz'dan şehit binbaşının ailesine ziyaret

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Isparta'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın düşmesiyle şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın ailesini ziyaret etti.

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, 17 Ocak'ta şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın, Fatsa ilçesindeki babaevine geldi.

Şehidin babası Sebahattin Karamustafa ile annesi Nezahat Karamustafa'nın karşıladığı Yavuz çifti, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Aileyle bir süre sohbet eden Vali Yavuz, şehitlik makamının önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ay yıldızlı al bayrağımızın vatanımız üzerinde özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Vatan uğruna şehit düşen evlatlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Allah sizlere sabır ve dayanma gücü versin. Şehidimizin emaneti olan sizlerin her zaman yanındayız. Kapımız sizlere sonuna kadar açıktır."

Şehit babası Sebahattin Karamustafa ise ziyaret dolayısıyla memnun olduklarını dile getirdi.

Vali Yavuz ile eşinin, zor zamanlarında kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını anlatan baba Karamustafa, "Hatırımızı sorarak, bizlere moral vermeye çalışıp desteklerini esirgemediler. Bizleri duygulandıran bu ziyaret için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.