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Ordu'da '15 Temmuz Nöbeti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:16 | Son Güncelleme

ORDU'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Ordu'da '15 Temmuz Nöbeti'

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.
Ordu'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Milli Birlik Yürüyüşü', Altınordu ilçesinde, Altınordu Belediyesi önünden başladı. İsmetpaşa ve Süleyman Felek Caddesi güzergahı üzerinden Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Seddar Yavuz, Ordu milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden etkinlikler kapsamında Kur'an-ı Kerim okunarak İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından dua edildi. Etkinlik çerçevesinde daha önce düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye girenlere de ödülleri verildi. Ardından program sabah ezanına kadar sürecek olan 'Demokrasi Nöbeti' ile devam etti.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da '15 Temmuz Nöbeti'Ordu'da '15 Temmuz Nöbeti'

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