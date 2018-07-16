HABER

Ordu'da '15 Temmuz Nöbeti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:07 | Son Güncelleme

ORDU'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Ordu'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Milli Birlik Yürüyüşü', Altınordu ilçesinde, Altınordu Belediyesi önünden başladı. İsmetpaşa ve Süleyman Felek Caddesi güzergahı üzerinden Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Seddar Yavuz, Ordu milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden etkinlikler kapsamında Kur'an-ı Kerim okunarak İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından dua edildi. Etkinlik çerçevesinde daha önce düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye girenlere de ödülleri verildi. Ardından program sabah ezanına kadar sürecek olan 'Demokrasi Nöbeti' ile devam etti.

PARTNER5 bin 300 yıllık sır çözüldü!5 bin 300 yıllık sır çözüldü!
Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbetiTaksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbeti
15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Havaya ateş açan kişiye özel harekat destekli operasyon yapıldı

Havaya ateş açan kişiye özel harekat destekli operasyon yapıldı

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı aile şehitlik istiyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi

Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.