Ordu’da 18 Mart’ta şehitler anıldı

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü münasebetiyle Ordu Valiliği tarafından anma programı gerçekleştirildi.

Eskipazar mevkiindeki Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen anma programında, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve beraberindekiler programa katılan şehit aileleri ile görüştü. Şehitlik Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, şehitlerin emanet ettiği değerleri sonsuza kadar yaşatmanın Türk milletinin görevi olduğunu belirterek, “Türk milletinin huzuru ve güvenliği için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz” dedi.

Jandarma Yüzbaşı Namık Kurtoğulları ise 18 Mart tarihinin öneminden bahsederek, şunları söyledi:

“Ulusumuzun tarihin her sayfasında onurla yer almasını sağlayan, kanlarıyla üzerinde yaşadığımızı toprakları vatan yapan, bağımsızlığımızın timsali bayrağımızı bizlere armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar sürecek varlığının manevi simgesi aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla andığımız bir gündür. Ulusumuzun tarihi, her sayfası altın harflerle yazılmış destanlarla doludur. Bu destanların yazarı, Niğbolu’da, Varna’da, Kosova’da, Çaldıran’da, Moğaç’ta, Çanakkale’de, Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta, Şanlıurfa’da, İnönü’de, Sakarya’da, Afyon’da bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizdir. Tarihin şeref sayfalarından birisi de bundan 103 yıl önce 18 Mart’ta Çanakkale’de yazılmıştır. Çanakkale’de teknik üstünlük, yurt ve ulus sevdası karşısında bütün anlamını yitirmiş, zafer mertlikle kucaklaşmış, ölüm şehit olmakla yüceltilmiştir.”

Konuşmaların ardından heyet, şehitlerin mezarları başında dua etti. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından duaların edildiği programa Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, şehit ve gazi dernekleri üyeleri ile şehit yakınları ve davetliler katıldı.