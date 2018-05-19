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Ordu'da 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

ORDU’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ordu'da 19 Mayıs coşkusu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Ordu’nun Altınordu ilçesinde Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, protokol temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Çelenk sunma programıyla başlayan kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Okunan şiirler, halk oyunları ve sportif gösterinin ardından, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Ordu'da 19 Mayıs coşkusuOrdu'da 19 Mayıs coşkusuOrdu'da 19 Mayıs coşkusuOrdu'da 19 Mayıs coşkusu

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