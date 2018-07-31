Ordu'da 2 bin 100 yıllık üç heykel bulundu

Bu seneki çalışmalara kısa süre önce başladıklarını anlayan Şenyurt, "Bu yılki çalışmalarımızda da kazı çalışmalarının başında yüzeye yakın bir noktada, tapınak alanı olarak öngördüğümüz bir alanda yeni bir heykel grubuyla karşılaştık. Bu grup bir kült, bir ritüel alanın içerisinde açığa çıktı." dedi.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2 yıl önceki kazılarda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu kalede çalışmalar, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller bulundu.

Şenyurt, Kurul Kalesi'nin, özellikle tanrıça Kibele'yi Türkiye ve dünya gündemine Doğu Karadeniz'den tanıttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yeni buluntu grubumuz yeni bir tanrıyı, Kibele'nin partneri olan Anadolu kökenli bir tanrıyı karşımıza çıkartıyor. Bu da Dionysos. Yeni bulduğumuz bu buluntular, pişmiş topraktan yapılmış bir tane çocuk Dionysos ve onu yetiştiren tanrı Pan figürü, yine Dionysos kültü ve tanrı Pan'la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kaplar... Bunlar törenlerde kullanılan kaplardır. Böyle bir grup bulduk."

Şu anda kazıların devam ettiğini dile getiren Şenyurt, "Daha fazla buluntu da bekliyoruz. Açık söylemek gerekirse Dionysos ile ilgili daha farklı buluntularla da karşılaşacağız." diye konuştu.

Dionysos'un, trajedi ve komediyi, tiyatroyu Grek dünyasına tanıtan Anadolu kökenli bir tanrı olduğunu aktaran Şenyurt, Dionysos şenlikleri, baharı, yenilenmeyi, doğumu, ölümü, şarabı, hasadı, bereketi temsil eden önemli bir tanrı olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak ise bu alanın, Karadeniz Bölgesi'nde ilk kazı çalışması olan bir alan olduğunu kaydetti.