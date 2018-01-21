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Ordu'da 3. Ulugöl Yaylası Kış Festivali

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 1 dakika sonra

- Kızak ve leğenle kayma yarışlarının düzenlendiği festival, renkli görüntülere sahne oldu

Ordu'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulugöl Yaylası Kış Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesince, 2 bin 500 rakımlı Ulugöl Yaylası'nda düzenlenen festivale Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Çevre illerden de katılımın olduğu festivalde kızak ve leğenle kayma yarışları düzenlendi. "En iyi çoban köpeği yarışması"nın da yapıldığı festivalin sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Katılımcılara hamsi, patates, lahana çorbası ve turşunun ikram edildiği festival, yöresel sanatçıların söylediği türkülerle sona erdi.

Mesudiye Belediye Başkanı Gül, yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri festivale yoğun katılım olduğunu söyledi.

Festival için İstanbul'dan 10 otobüs geldiğini ifade eden Gül, "Festival oldukça renkli geçti. Geçen yıllarda olduğu gibi hem yaz hem kış festivallerine destek veriyoruz. Bugün festivalimize katılan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Gül, festivalin her geçen yıl daha da iyi geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bu tür festivaller düzenleyerek ilçe esnafımızın da inşallah yüzünü güldüreceğiz. İnşallah seneye tüm derneklerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz ile daha geniş çaplı festival gerçekleştireceğiz. Bu festival geleneksel olarak her yıl sürecek. Hedefimiz her yıl katılımcı sayısını artırmak."

İsa Gül, festivalin yapılmasında kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

(AA)

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