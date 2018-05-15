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Ordu'da ABD ve İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

ORDU'da, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırısına tepki gösterildi.

Ordu'da ABD ve İsrail protestosu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırısına tepki gösterildi.
AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve yaşanan katliam protesto edilerek kınandı. Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplananlar, İsrail ve ABD'yi protesto etti. 81 ilde AK Parti İl Başkanları tarafından aynı anda basın açıklaması yapıldığını hatırlatan, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, İsrail'in şu ana kadar 55 Filistinliyi şehit ettiğini, binlerce masum vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınadıklarını söyledi.
ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Uğur Çelenk, "Bu girişim bizim için yok hükmündedir. Kudüs'ün, gerek Birleşmiş Milletler kararıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutumu ve izansız yaklaşım, ABD'yi dünya kamuoyunda ve devlet arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" dedi.

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Ordu'da ABD ve İsrail protestosu

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