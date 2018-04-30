Ordu'da aranan hükümlü yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir süredir aranan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişiyle yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan A.Ş'nin (30) Bucak Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler A.Ş'yi yakalandı.
İnşaat işçisi A.Ş'nin bir süredir arandığı öğrenildi.
Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!
Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum