Ordu'da avukatların oluşturduğu müzik topluluğundan konser

Ordu'da görevli avukatlar, Avukatlar Haftası dolayısıyla Türk müziği konseri verdi.
Ordu Barosu avukatlarından oluşan müzik topluluğu, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde sahne aldı.
Şef Ata Bahri Çağlayan yönetiminde sahneye çıkan 25 kişilik koro, Türk müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi.
Solist olarak da seyirciyle buluşan avukatlar, farklı tarzlarda şarkıları izleyiciyle paylaştı. Gitar, bağlama gibi enstrüman da kullanan avukatlar, ortaya koydukları performansla alkış aldı.
Ses sanatçısı Tuğrul Şan, etkinlik sonunda sevilen şarkılarını müzikseverlere sundu.
Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, konser bitiminde Çağlayan ile meslektaşlarını tebrik etti. Poyraz, şef Çağlayan ile sanatçı Şan'a teşekkür plaketi verdi.
Avukatların hak ve özgürlük savunucusu olduğunu dile getiren Poyraz, mesleklerinin yanı sıra kültür sanat etkinliklerine de önem verdiklerini aktardı.
Etkinliğe, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan ile hakim, savcı, avukatlar ile aileleri ve sanatseverler katıldı.
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