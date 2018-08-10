Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde Yener Özkan, Adem Yılmaz ile T.Ş, O.Ş. ve Y.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Bu sırada çıkan arbedede Yener Özkan ile Adem Yılmaz bıçakla yaralandı.

Özkan, ambulansla sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yılmaz'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

T.Ş, O.Ş. ve Y.Ş'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

