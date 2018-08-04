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Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Ordu'da çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de S.K. ile Yılmaz Güler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, bıçakla Güler'i yaraladı.

Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı S.K. polislerce gözaltına alındı.

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bıçaklı kavga ordu Yılmaz Güler

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