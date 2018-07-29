Ordu'da, Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için vatandaşları plajları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşanan boğulma vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ordu'da 6 korunaklı plajın olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Burada cankurtaran hizmetlerimiz var. En üst seviyede, bir plajda olması gereken sağlık dahil bütün hizmetleri veriyoruz. Bu korunaklı alanlar dışında maalesef boğulma vakaları var." dedi.

Yılmaz, Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda, korunaklı alanlar dışında denize girenlere yasal işlem yapılacağını belirterek, "Önceki günlerde Valiliğimizin almış olduğu bir kararla, bu alanlar dışında denize girenlere karşı yasal bir müeyyideyi uygulayacağız. Artık vatandaşlarımıza özellikle rica ediyoruz, 7 yaşındaki, 10 yaşındaki, 14 yaşındaki çocukların burada denizde boğulmaları çok feci bir olay. Bu ailelere Allah sabır versin ama göz göre göre de 7 yaşındaki bir çocuğu Karadeniz gibi korunaklı olmayan bir bölgede denize vermenin sorumluluğunu da lütfen üzerimize almayalım." diye konuştu.