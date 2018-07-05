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Ordu'da çocuk istismarına karşı yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:21 | Son Güncelleme

ORDU'da sosyal medya üzerinden iletişime geçerek bir araya gelen vatandaşlar, çocuk istismarına karşı yürüyüş yaptı.

Ordu'da çocuk istismarına karşı yürüyüş

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da sosyal medya üzerinden iletişime geçerek bir araya gelen vatandaşlar, çocuk istismarına karşı yürüyüş yaptı.
Altınordu ilçesinde sosyal medya üzerinden iletişime geçen yaklaşık 50 kişi, Ordu Valiliği'nden 'Çocuk İstismarına Son' etkinliği için izin alarak Tayfun Gürsoy Parkı'nda bir araya geldi. Vatandaşlar ellerinde döviz ve pankartlarla "Çocuklar melektir", "Tecavüze son", "Çocuk susar sen susma", "Leyla'lar ölmesin", "Eylül'ler ölmesin" sloganları atarak, çocuk istismarına karşı tepkilerini dile getirdi. Grup adına açıklama yapan Emre Yayla, son 10 yılda çocuk istismarı oranının yüzde 700 oranında arttığını vurgulayarak, bu olayların son bulmasını istediklerini söyledi.
Grup, yağmurlu havaya rağmen, basın açıklamasının ardından sloganlarla sahilden Kültür Sanat Merkezi'ne kadar yürüyerek dağıldı.

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Ordu'da çocuk istismarına karşı yürüyüş

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