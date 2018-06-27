Ordu'da denizde boğulan çocuk toprağa verildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Arhan Hakkı Efiloğlu için Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, çocuğun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Efiloğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ünye Şeyh Yunus Mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran anne Nuran ve baba İbrahim Efiloğlu'nu yakınları teselli etmeye çalıştı.

Akkuş ilçesinden ailesiyle dün Ünye'ye pikniğe giden 11 yaşındaki Arhan Hakkı Efiloğlu, Çınarsuyu mevkisinde babası İbrahim Efiloğlu ile denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Deniz polisinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin 5 saat süren arama çalışmaları sonucu Efiloğlu'nun cesedine ulaşılmıştı.

