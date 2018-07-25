Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bilal (34), Kübra (14) ve Elif Sarmak (21) Dolunay Mahallesi Çamlık mevkisinde serinlemek için denize girdi.

Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Sarmak ailesi fertleri vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Bilal Sarmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



