Ordu'da denize giren anne ile iki çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren anne ile iki çocuğu, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dolunay Mahallesi mevkisinde serinlemek için denize giren 32 yaşındaki Fikriye Erce ile çocukları 9 yaşındaki Mustafa Erce ve 7 yaşındaki Damla Su Erce bir anda gözden kayboldu.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan anne ve çocuklarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

