Ordu'da denize giren çocuk kayboldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren Arhan Hakkı Efiloğlu, akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Akkuş ilçesinden ailesiyle Ünye'ye pikniğe giden 11 yaşındaki Arhan Hakkı Efiloğlu, Çınarsuyu mevkisinde babası İbrahim Efiloğlu ile denize girdi. Arhan Hakkı Efiloğlu, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Durumu fark eden baba, oğlunun bulunması için çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların da çocuğu bulamaması üzerine olay yerine deniz polisinin yanı sıra, itfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizde bir saat arama yapmasının ardından Sahil Güvenlik helikopterinden de destek istendi. Bir süre sonra bölgeye gelen helikopter de arama çalışmasına katıldı.

Efiloğlu'nun bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

