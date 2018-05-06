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Ordu'da engelli gençlere asker kınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

Altınordu ilçesinde, 11 Mayıs'ta bir günlük temsili askerlik yapacak 7 engelli gence asker kınası yakıldı

Ordu'da bir günlük temsili askerlik yapacak 7 engelli gence asker kınası yakıldı.

Altınordu ilçesinde yaşayan ve 11 Mayıs'ta temsili olarak bir günlük askere alınacak gençler için 19 Eylül Stadı'nda eğlence programı düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesince organize edilen programa, 7 engelli gencin yanı sıra aileleri ve kentteki bazı protokol üyeleri katıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi Başkanı Selma Gülseren, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerin üzüntülerini paylaşıp azalttıkları gibi, mutlu günlerinde de sevinçlerini paylaşarak çoğalttıklarını söyledi.

Geleneksel hale getirdikleri eğlence programını bu yıl da tertiplediklerini ifade eden Gülseren, gençlerin mutluluklarına ortak olduklarını kaydetti.

Engelli gençlerden Sezer Türkmen de duygularını dile getirerek, "İnşallah askere gideceğim. Askerliğimi yapacağım için mutluyum, çok heyecanlıyım. Askeri kıyafet giyeceğim. Aileme ve bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Ali Aktaş da "askere gideceği" için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Düzenlenen etkinlikte ellerine kına yakılan asker adayları, daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Asker kınası engelli ordu

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