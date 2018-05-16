Ordu'da eski emniyet mensuplarına hapis cezası

Ordu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada tutuklu 6 eski emniyet müdürüne, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürleri ile yakınları, avukatları katıldı.
Son savunmalarını veren sanıklardan U.İ, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.
Sanık A.T. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.
M.T. de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi, tahliye talebinde bulundu.
Sanıklar M.D, O.K. ve S.K. ise önceki savunmalarını yineleyerek, tahliye ve beraat taleplerini iletti.
Mahkeme, kuvvetli suç şüphesi ByLock kullanan sanıkları 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.
Heyet, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle tahliyelerini kararlaştırdı.
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