Ordu'da ev yangını

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir evde çıkan yangında 6 aylık bebek öldü.

İlçenin Çiftlik Mahallesi'nde, Rukiye ile Zekai Savma çiftine ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay sırasında evde mahsur kalan Enes (6), Batuhan (7) ve 6 aylık Gamze Savma kardeşler mahalle sakinlerince çıkarıldı.

Ambulans ile Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden dumandan etkilendiği için durumu ağır olan Gamze Savma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

Gamze Savma burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evde hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.