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Ordu'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Korgan ilçesinde bir evde çıkan yangında, çevredekilerce kurtarılan 3 çocuktan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir evde çıkan yangında 6 aylık bebek öldü.

İlçenin Çiftlik Mahallesi'nde, Rukiye ile Zekai Savma çiftine ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay sırasında evde mahsur kalan Enes (6), Batuhan (7) ve 6 aylık Gamze Savma kardeşler mahalle sakinlerince çıkarıldı.

Ambulans ile Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden dumandan etkilendiği için durumu ağır olan Gamze Savma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

Gamze Savma burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evde hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
EV YANGINI Korgan ordu

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