HABER

Ordu'da fındık işçileri su baskını nedeniyle tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, Akçaova Irmağı kenarında bulunan mevsimlik fındık işçileri, aşırı yağmur ve su baskını nedeniyle tahliye edildi.

Ordu'da fındık işçileri su baskını nedeniyle tahliye edildi

Nedim KOVAN/PERŞEMBE(Ordu), (DHA) - ORDU'nun Perşembe ilçesinde, Akçaova Irmağı kenarında bulunan mevsimlik fındık işçileri, aşırı yağmur ve su baskını nedeniyle tahliye edildi. AFAD ekipleri tarafından 600 işçi ve ailesi, Kırlı İlkokulu Spor Salonu'na yerleştirildi.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde dün gece sağanak yağmur etkili oldu. İlçeye bağlı Kırlı Mahallesi'nde Akçaova Irmağı kenarında bulunan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kente gelen mevsimlik fındık işçilerinin barındığı çadırlar aşırı yağmur ve su baskını nedeniyle zarar gördü. AFAD arama kurtarma ekibi jandarma ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde çalışma yaparak 600 işçi ve ailesini bulundukları yerden tahliye ederek Kırlı İlkokulu Spor Salonu'na yerleştirdi.
Fındık işçileri ve ailelerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2 bin parça kıyafet dağıtımı yapılırken, bu sabah Erzurum Kızılay Bölge Müdürlüğü ve Ordu Kızılay Şubesi ekiplerince de sıcak çorba ve çay dağıtımı yapıldı. Ayrıca 600 kişiye kaşar peyniri, helva, domates, biber, ekmekten oluşan yemek paketi dağıtımı yapıldı.
AFAD koordinasyonunda çeşitli kurum ve kuruluşlardan 40 personelin yer aldığı bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Ordu'da fındık işçileri su baskını nedeniyle tahliye edildiOrdu'da fındık işçileri su baskını nedeniyle tahliye edildi

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Rum muhalifler: Türk siyasilere 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıma şartıyla pasaport verilsinRum muhalifler: Türk siyasilere 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıma şartıyla pasaport verilsin
Yalova'da 'Roman Soykırım Anıtı' törenle açıldıYalova'da 'Roman Soykırım Anıtı' törenle açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

Kayıp Ahmet'in cesedi bulundu!

Kayıp Ahmet'in cesedi bulundu!

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın

Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Son dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.