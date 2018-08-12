Ordu'da gasp zanlısına ilişkin soruşturma

Ordu'nun Akkuş ilçesinde gasp suçundan yakalanan ve evinde, ölmüş 5 kişiye ait eşya ele geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Akkuş Jandarma Komutanlığı ve Akkuş Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan koordineli soruşturma kapsamında aynı gün gözaltına alınan Mehmet Ali Ç. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Evinde bulunan eşyalar dolayısıyla, kentte meydana gelen üç farklı olayda hayatını kaybeden 5 kişinin ölümüyle bağlantısı da araştırılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak Ünye M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Olaylarla bağlantısı olduğu iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde yakalanan Y.F.G. (16) ve F.A. (19) çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Mehmet Ali Ç'nin, Samsun'da şarküteri işi yapan iş ortağı M.T'nin de yakalandığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Güvenlik güçleri, Mehmet Ali Ç'nin evinde yapılan aramada, Dağyolu Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve kaybolduktan sonra 3 Mayıs'ta derede cesedi bulunan Şeker Köseoğlu'na ait av tüfeği ve 1 büyükbaş hayvan, Karaçal Mahallesi Karaağaç Tepesi mevkisindeki evlerinde 31 Temmuz'da cansız bedenleri bulunan ve gaz sızıntısından ölmüş olabilecekleri sanılan Senayi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait cep telefonu, çanta ve kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.
İncelemesi devam eden malzemelerden bazılarının ise 24 Şubat'ta Ünye ilçesinin Yüceler Mahallesi'nde yangında ölen Nuriye ve eşi Lütfü Usluoğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Öte yandan, bu kişilerin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramada, 23 büyükbaş hayvan, 3 tek kırma av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 171 av tüfeği, tabanca ve kurusıkı tabanca mermisi, 5 cep telefonu, 230 plastik kelepçe, eski tip askeri kamuflaj, parka, askeri tip eldiven, kamuflaj renkte tabanca kılıfı, askeri palaska, 2 asker şapkası, kamuflaj pantolon, 400 dolar, bin 330 lira ve gasp olayının yaşandığı güne ait bin 450 liralık makbuz ele geçirildiği öğrenildi.
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