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Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:43 | Son Güncelleme

ORDU'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Ordu genelinde yoğun sis 2 gündür etkisini sürdürüyor. Özellikle 500 rakımın altında, sahil kesiminde etkili olan sis nedeniyle Ordu- Giresun Havalimanı'nda, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşılıklı düzenlenen uçak seferleri iptal edildi. Ordu'ya gelen uçaklar, sis nedeniyle Ordu- Giresun Havalimanı'na inemeyince, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Kentte yoğun sisin etkisini sürdürdüğü gözlendi.

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