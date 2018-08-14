Ordu'da heyelan riski nedeniyle tahliye edilen 18 ev için yıkım kararı

Mücahit GÜREL/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde, sel sonrası ortaya çıkan heyelan riski nedeniyle İlküvez Mahallesi'ndeki 28 ev tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından 18 evle ilgili yıkım kararı verildi.
Ordu'da meydana gelen sel felaketi sonrası sağanağın sürmesi nedeniyle topraktaki su doygunluğunun artması sonucu Çaybaşı'da heyelan riski oluştu. İlçeye bağlı İlküvez Mahallesi Namazhayat mevkisinde, 10 Ağustos'tan bu yana heyelan riskine karşı 28 ev tahliye edildi. 130 kişi, mahallenin farklı bölümündeki lisenin yurduna yerleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan inceleme sonucu yüksek risk taşıyan 18 evin yıkılmasına karar verildi. 10 evle ilgili tespit çalışmalarının da sürdürüldüğü belirtildi.
Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, "Heyelan riski nedeniyle 28 ev tahliye edilmişti. Şu an itibarıyla 18 evin yıkılması kararlaştırıldı. 10 ev ile ilgili incelemeler sürüyor. Evlerde kalan 130 kişi yurtlara yerleştirildi ve tüm ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanıyor" diye konuştu.
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