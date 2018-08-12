Ordu'da heyelan riskine karşı 16 ev boşaltıldı

Nedim KOVAN- Gökhan İÇKİLLİ- Mücahit GÜREL/ÇAYBAŞI(Ordu), (DHA) - ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde bir mahalledeki 16 ev ile bu evlerde yaşayan 78 kişi heyelan riskine karşı tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Ordu'da yaşanan sel felaketinin ardından devam eden sağanak yağmur nedeniyle toprağın suya doygunluk oranının artması ile birlikte heyelan riski de sürüyor. Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi Namazhayat mevkiinde 16 ev önceki gün heyelan riskine karşı tedbir amaçla olarak jandarma tarafından boşaltıldı. Bölgedeki Namazhayat tepesinde yüzeyde meydana gelen yarılmalar ve kaymalar sonucu oluşabilecek bir heyelana karşı bu önlemin alındığı belirtildi. Konutlarda yaşayan 78 kişi aynı mahallenin başka bir bölgesinde bulunan lisenin yurduna yerleştirildi.

İküvez Mahalle Muhtarı Musa Karayiğit, bölgede yağmurun aralıklarla devam ettiğini belirterek "AFAD ekipleri geldi burada inceleme yaptı. Tepenin yamacında toprakta yarılmalar, kaymalar var. Bu ndenle buradaki vatandaşlarımızı tahliye ettik. 2 gündür yurtta kalıyorlar. Bugün de bölgede incelemeler devam ediyor. Zaten bölgemizde sel nedeniyle farklı yerlerde küçük çaplı heyelanlar oluşmuştu. Toprak suya doyduğu için yumuşadı ve kaymalar oluştu" dedi.

Mahalle sakini Ramazan Yiğit, büyükbaş hayvanlarını başka bir mahalledeki ahıra taşıdığını belirterek, "Şu an mahalle sakinlerimiz devletimizin yurduna yerleştiler. Hayvanlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Başka mahallelerdeki ahırlara hayvanlarımızı götürüyoruz. Burada ekipler geldi inceleme yaptı. Heyelan olur diye evleri boşalttılar" diye konuştu.

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