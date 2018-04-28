Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
C.E. yönetimindeki 55 ZC 068 plakalı otomobil ile R.P. idaresindeki 52 EL 197 plakalı otomobil, Salihli Mahallesi Kargucak Köprüsü üzerinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan E.E, S.H, S.H, M.H. S.P, H.P, M.P. ve M.P. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerden R.P. ile E.E'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza, bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu
Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum