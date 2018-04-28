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Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

C.E. yönetimindeki 55 ZC 068 plakalı otomobil ile R.P. idaresindeki 52 EL 197 plakalı otomobil, Salihli Mahallesi Kargucak Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan E.E, S.H, S.H, M.H. S.P, H.P, M.P. ve M.P. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerden R.P. ile E.E'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, bir aracın kamerasınca kaydedildi.

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Fatsa Kaza trafik kazası Yaralamalı Kaza

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