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Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:43 | Son Güncelleme

Kaza, MOBESE kameralarına da yansıdı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muhammet Kalem idaresindeki 35 CRZ 57 plakalı otomobil, DEMAS kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve olay yerinden kaçan 28 EE 654 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Muhammet Kalem ile aynı araçtaki Oğuzhan Balcıoğlu, Sezgin ve Nural Kalem yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, MOBESE kameralarına da yansıdı.

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Fatsa MOBESE ordu trafik kazası Yaralamalı Kaza

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