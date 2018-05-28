Ordu'da ırmağa düşen kişi boğuldu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde ırmağa düşen kişi boğuldu.
Özlükent Mahallesi'nde yakınlarıyla balık tutmak için Melet Irmağı'na giden Celal Bodur (28) suya düştü.
Bodur'u kurtarmak isteyen ancak başaramayan vatandaşlar durumu AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Bodur'un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bodur'un cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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