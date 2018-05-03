Ordu'da kablo hırsızlığı yapan 4 kişi tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çeşitli tarihlerde bakır kablo hırsızlığına karıştığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden 15 bin lira değerinde bakır kablo çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kablo çalan kişilerin T.Ç, C.Ş, O.Ş. ve O.I. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların yapılan sorgulamasında, çok sayıda suçtan sabıkalarının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç, C.Ş, O.Ş. ve O.I, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

