Ordu'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

Ordu'da düzenlenen kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı sigara sattıkları ihbarı üzerine 6 kişiyle ilgili üç ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Altınordu ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si Gürcistan uyruklu 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 9 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ile 100 şişe sahte içki ele geçirildi.

