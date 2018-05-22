HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ordu'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

İkisi yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı

Ordu'da düzenlenen kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı sigara sattıkları ihbarı üzerine 6 kişiyle ilgili üç ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Altınordu ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si Gürcistan uyruklu 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 9 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ile 100 şişe sahte içki ele geçirildi.

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
Bartın İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adaylarıBartın İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları
Şırnak İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adaylarıŞırnak İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 gözaltı kaçakçılık operasyonu ordu

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Trabzon HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Düzce İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Düzce İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Osmaniye İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Osmaniye İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Kilis İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Kilis İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Karabük İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Karabük İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Yalova İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Yalova İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.