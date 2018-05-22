Ordu'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

Ordu'da düzenlenen kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı sigara sattıkları ihbarı üzerine 6 kişiyle ilgili üç ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
Ekipler, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Altınordu ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si Gürcistan uyruklu 6 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 9 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ile 100 şişe sahte içki ele geçirildi.
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