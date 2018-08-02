Ordu'da kamyonet bebek arabasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonetin çarptığı 1 yaşındaki bebek öldü, 4 yaşındaki ağabeyi ağır yaralandı, kazı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hasbi K. yönetimindeki 28 NA 032 plakalı kamyonet, Şirinevler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki yaya geçidinde Serya Çelebi'nin kullandığı bebek arabasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki Cemre ile 4 yaşındaki ağabeyi Akif Eren Çelebi ağır yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Cemre bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ordu Devlet Hastanesine sevk edilen Akif Eren'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Sürücü gözaltına alındı.
Kayıtlarda kamyonetin, yaya geçidinden yolun karşısına geçen kadının kullandığı bebek arabasına çarpması yer alıyor.
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