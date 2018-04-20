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Ordu'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

Ordu'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü

Ordu'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü.

Şahin Sarıkaya'nın kullandığı 52 AV 332 plakalı kamyonet, Gürgentepe ilçesine bağlı Gülbelen Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Sarıkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Sarıkaya'nın cesedi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ordu trafik kazası

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