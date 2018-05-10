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Ordu'da kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

Ordu'da kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Tekkiraz Mahallesi'nde kurulan pazara gelen 86 yaşındaki Rahmi Kılıç'a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, geriye manevra sırasında çarptı.

Bedensel engeli bulunan Kılıç, çarpmanın etkisiyle yere düşerek kamyonun altında kaldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Kılıç'ın cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon ordu trafik kazası Ünye

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