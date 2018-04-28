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Ordu'da kamyonunun altında kalan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

Ordu'da kamyonunun altında kalan kişi öldü

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde tamir etmeye çalıştığı kamyonun altında kalan kişi öldü.

Ali Demirci (60) arızalanan plakası öğrenilemeyen demir yüklü kamyonunu yol kenarına park ederek krikoyla kaldırdı.

Arızayı kontrol etmek için aracın altına giren Demirci, krikonun boşalması sonucu kamyonun altında kaldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Demirci'nin Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.

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Ali Demirci kamyon ordu trafik kazası Ünye

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