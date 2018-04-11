Ordu'da kayak merkezinde sezon karsız geçti

Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), (DHA) - ORDU'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yapımı tamamlanarak geçen yıl Kasım ayının sonunda açılan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kış sezonunun karsız geçmesi nedeniyle beklenen ilgiyi göremedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alan üzerine 35 milyon TL'ye kayak merkezi kuruldu. 2 adet telesiyej, sosyal donatı alanları, kayak okulu, konuk evi ve 150 araçlık otopark gibi bir çok bölümün yer aldığı tesis Türkiye'de denize en yakın kayak tesisi olma özelliği de taşıyor. Geçen yıl Kasım ayında düzenlenen törenle hizmete açılan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kış sezonunun karsız geçmesi nedeniyle kayak açısından boş kaldı.

TESİS YAZIN DA KULLANILACAK

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kayak merkezinin yayla ile iç içe olması nedeniyle sadece kış döneminde değil, yaz döneminde de sosyal tesis ve teleferiklerinin kullanılabileceğini söyledi. Yurtta kış mevsiminin bu yıl normalin altında geçtiğini, bölgede kar yağışının az olması nedeniyle tesisin tam faaliyetle çalışmadığını belirten Kaya, "Havadan dolayı kayak merkezi tam faaliyetle çalışamadı. Kış sezonu açıktı, yazın da açık olacak. Kayak merkezimizin kışın kayakla ilgili, yazın da turizmle ilgili özelliği var. Yazın gelen turistler teleferiği kullanıp tepeye çıkıp seyir yapabilecek. Kayak merkezi için uygun ortam var. Yaylayla kayak tesisi iç içe. Hem yaz, hem kış buradan faydalanacağız. Kar olmasada hafta sonu vatandaşlar tesise gelip sosyal tesislerde eğleniyor. Sosyal faaliyetlerle ilgili tesisin yanında gölet bölgesinde, piknik alanlarıyla da yeni projeler hazırlanıyor. Tesislerden yazın da faydalanılacak" dedi.

YAYLAYA 1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Çambaşı Yaylası'na bu yıl 1 milyon ziyaretçi beklediklerini, yaylaya mevcut Kabadüz yolu dışında; Yeşil Yol ağında olan Sivas üzerinden Mesudiye-Topçam, Karadeniz Akdeniz otoyolundan, Giresun-Karagöl Yaylası ve Giresun Paşakonağı Yaylası'ndan da ulaşımın sağlandığını vurgulayan Yener Kaya, "72 obası bulunan Çambaşı yaylamız doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin her geçen yıl büyük ilgisini çekiyor. Yaylalarımızın tanıtımı ve turizm yatırımcılarının bölgemize yatırım yapması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin kayak tesisi yatırımıyla yaylamız daha cazibeli hale geldi. Arap yatırımcılar yaylamıza turizm yatırımı için daha önceden çalışmalar yapmıştı. Halen o çalışmaları sürüyor. Tesis, konaklama ve sosyal donatılarıyla eksiklikleri tamamlayıp talebi karşılamaya çalışacağız. Yaylada bu sene 100 bin kişinin konaklamasını bekliyoruz. 1 milyon ziyaretçi turist hedefliyoruz, bu hedefimize de bu yıl ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.