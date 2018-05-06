Ordu'da kaybolan kadın için çalışma başlatıldı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde üç gün önce kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dağyolu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şeker Köseoğlu'dan (63), 3 Mayıs Perşembe gününden beri haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi.

Kayıp ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, Köseoğlu'nun bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Şeker Köseoğlu'nun evindeki ziynet eşyaları ile ahırındaki 4 büyükbaş hayvanı da bulunamadı.

Öte yandan, arama çalışmasına iz takip köpekleri katılırken, köylüler de çalışmalara destek veriyor.

