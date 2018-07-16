Ordu'da kaybolan kişinin cesedi bulundu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde dün kaybolan kişi Kapılı Şelalesi'nde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İlküvez Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Balcı'dan (38) haber alamayan yakınları, dün jandarmaya başvurdu.
Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından da destek verilen çalışmalar sırasında Kapılı Şelalesi'nde Balcı'nın cesedi bulundu.
AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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