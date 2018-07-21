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Ordu'da kazaya giden polis aracı motosikletle çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kazaya giden polis aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

Ilıca Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasına giden Ahmet A. idaresindeki 52 A 7848 resmi plakalı polis aracı, Kurtuluş Mahallesi'nde Hasan Ocak'ın (60) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

Ağır yaralanan Ocak'a polis aracının arkasından kazaya giden sağlık ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekibince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatsa Kaza ordu trafik polisi

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