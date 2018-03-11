Ordu'da kıraathaneye silahlı saldırı

Ordu'da bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen 2 çocuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde B.C'ye ait kıraathaneye ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, kıraathanenin camları ve duvarlarına mermiler isabet etti.

Olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında, kıraathaneye silahlı saldırıyı S.H. (15) ve M.H'nin (16) düzenlediğini tespit etti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çocuk yaştaki zanlıları kısa süre içinde yakaladı.

Gözaltına alınan S.H. ve M.H'nin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.