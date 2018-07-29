Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen "2. Klasik Araç Festivali", sona erdi.

Ünye'de 24 yıldır taksi şoförlüğü yapan ve klasik otomobil meraklısı olan Mustafa Özkan önderliğinde, Ünye Belediyesinin organizasyonu ile gerçekleştirilen festivale, 70 klasik araç katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen 1950 ve 1960 yıllarına ait klasik otomobilleri olan katılımcılar, meraklılarına nostalji yaşattı.

Festivalin ikinci ve son gününde, Ünye Belediye Başkanı Erhan Eren tarafından katılımcılara madalya ve plaket takdim edildi.

Etkinlik, klasik araç tutkunlarının şehir turuyla sona erdi.

