Ordu'da kontrolsüz alanda denize girene yasal işlem yapılacak

Ordu'da, tehlikeli, kontrolsüz ve cankurtaranın olmadığı alanlarda denize girenler hakkında yasal işlem yapılacak.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil güvenlik, emniyet, jandarma, büyükşehir ve ilçe belediyeleri dahil olmak üzere boğulma vakalarına ilişkin yeni bir Valilik kararı kaleme aldıklarını söyledi. Kentte güvenli plajların bulunduğunu dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı burada güvenlikleri alınmış plajlara girmeye davet ediyoruz, teşvik ediyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz 'rip akıntı' denen, Karadeniz'de gerçekleşen bir olay söz konusu. Bu bir tabiat vakası ve olayı. Dünya çapında yüzücü olsanız da bu rip akıntı geldiğinde suya karşı yüzdüğünüzde hayatınızı kurtarma şansınız yok. Dolayısıyla yanlara doğru yüzerek belki kurtulma şansınız var. Şimdi dolayısıyla böylesine tehlikeli, kontrolsüz ve cankurtaranın olmadığı alanlarda denize girilmesi yasak."

7 yaşındaki bir çocuğun tek başına denize girmesinin doğru olmadığını vurgulayan Yavuz, "Anne babaları da sorumluluğa davet ediyoruz. Çocuklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Sadece çocuk doğurmakla anne baba olunmaz. Çocuklarımıza eğitim vermek, onlara sahip çıkmak da bizim en önemli görevimiz. Dolayısıyla bundan böyle kontrolsüz alanlarda denize girenler hakkında da yasal işlem gerçekleştireceğiz." dedi.