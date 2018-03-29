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Ordu'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Karanlıkta Komedi" oyununu Ordu'da sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Karanlıkta Komedi" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Peter Shaffer'in yazdığı, Yıldız Serpen'in Türkçeye uyarladığı, Muzaffer Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı oyunda, Birkan Görgün, Ceyhun Gen, Emre Ön, Mert Hürol, Didem Aygün, Fatma Kum Ertekin ve Şeydanur Yılmaz rol alıyor.

İki perdelik oyunun dekoru Sertel Çetiner, kostümü Mihriban Oran, ışık tasarımı Nihat Bahar, müziği Orhan Enes Kuzu'ya ait.

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 31 Mart Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

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Karanlıkta komedi Kültür Sanat ordu oyun tiyatro Trabzon Devlet Tiyatrosu

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