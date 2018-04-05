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Ordu'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Gömü Bir Küp Altın" oyununu Ordu'da sahneleyecek

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Gömü Bir Küp Altın" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Necati Cumalı'nın kaleme aldığı, Metin Oyman'ın yönettiği eserde, 1923 mübadelesiyle Yunanistan sınırları içindeki Manastır kentinin Cuma kazasından İzmir'in Urla ilçesine göç eden ailenin yaşadığı deneyim anlatılıyor.

Kostümü Yıldız İpeklioğlu, ışığı Mehmet Alacı, müziği Tarkan Erkan'a ait oyunda, Dilek Çetiner Demir, Sabiha Sonkan, Nagehan Yazıcı, Ümit Dikmen, Uğur Kaya, Fuat Şarbalkan, Musa Zindan, Recep Ayyıldız ve Deniz Burak Mersinli rol alıyor.

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 7 Nisan Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

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Gömü Bir Küp Altın İzmir Devlet Tiyatrosu Kültür Sanat ordu oyun tiyatro

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