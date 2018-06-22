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Ordu'da "Macera Park" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 19:14 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz: - "Boztepe'ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için 'Macera Park' projesini hayata geçiriyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Boztepe'ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için 'Macera Park' projesini hayata geçiriyoruz." dedi.

Yılmaz, belediyenin toplantı salonunda, projeyi yapacak firma yetkililerinin katılımıyla düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye Macera Park kurulacağını söyledi.

11 dönümlük alanda kurulacak Macera Park'ın kent turizmine önemli katkı sunacağını ifade eden Yılmaz, proje çalışmalarına kısa sürede başlanacağını belirtti.

Macera Park ile Ordu'nun ve şehrin terası konumundaki Boztepe'nin cazibesinin artacağını vurgulayan Yılmaz, "Boztepe'ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için 'Macera Park' projesini hayata geçiriyoruz. Bir süre önce ihalesini gerçekleştirdiğimiz projemizin yapımını üstlenen firma ile bugün sözleşme imzalıyoruz. Kısa zamanda yapım çalışmalarına başlanılacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Yılmaz projeye ilişkin detayları anlatarak, şöyle devam etti:

"Toplam 11 dönümlük alan üzerine uygulayacağımız ve her yaş grubuna hitap edecek proje kapsamında zorluk derecesine göre kolay, orta, zor ve çok zor olmak üzere 4 ağaç arası oyun parkurları ve çocuk parkuru bulunacak. Pentatlon alanı, 11 metre yüksekliğinde dev salıncak, yürüyüş ve oturma alanları, atlama kulesi ve zeplin yapılacak. Macera Park projemiz sayesinde hem hepimizin bildiği özel orman alanını koruyup kollayacağız hem de bu alanı vatandaşlarımız ve turizmin istifadesine sunacağız."

Boztepe’deki cazibe alanlarının artırılması için başka çalışmalar yürüttüklerini de anlatan Yılmaz, "Macera Park dışında yaklaşık 30 bungalov ev, seyir terası ve dünyanın en uzun merdiveni olma özelliği taşıyan merdiven projesi gibi birçok yatırımımız olacak. Hayata geçireceğimiz bu yatırımlarla Boztepe ülkemizin turizm ve cazibe merkezi olacak. Şehrin manzarası eşliğinde bol adrenalinin yaşanacağı Boztepe, teleferiği ve yamaç paraşütüyle daha da rağbet görecek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, proje uygulanırken doğanın ve ağaçların korunacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yılmaz, projenin yapımına ilişkin ilgili firma yetkilileri ile sözleşme imzaladı.

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boztepe macera parkı ordu

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