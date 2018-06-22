Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Boztepe'ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için 'Macera Park' projesini hayata geçiriyoruz." dedi.

Yılmaz, belediyenin toplantı salonunda, projeyi yapacak firma yetkililerinin katılımıyla düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye Macera Park kurulacağını söyledi.

11 dönümlük alanda kurulacak Macera Park'ın kent turizmine önemli katkı sunacağını ifade eden Yılmaz, proje çalışmalarına kısa sürede başlanacağını belirtti.

Macera Park ile Ordu'nun ve şehrin terası konumundaki Boztepe'nin cazibesinin artacağını vurgulayan Yılmaz, "Boztepe'ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için 'Macera Park' projesini hayata geçiriyoruz. Bir süre önce ihalesini gerçekleştirdiğimiz projemizin yapımını üstlenen firma ile bugün sözleşme imzalıyoruz. Kısa zamanda yapım çalışmalarına başlanılacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.