Ordu'da mazot hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Ordu'da iş makinesi ve kamyonlardan mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, çeşitli ilçelerde iş makinesi ve kamyonlardan mazot çalındığı ihbarını alan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, iş makinesi ve kamyonlardan mazot hırsızlığı olayını H.A. ve C.D. isimli kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Polis ekipleri tespit ettikleri 2 kişiyi Fatsa ilçesinde park halindeki bir kamyondan mazot çaldığı sırada suçüstü yakaladı.
Şüpheliler H.A ve C.D emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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