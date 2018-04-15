Ordu'da merdivenden düşen kişi öldü

Ordu'da evinin merdivenlerinden düşen kişi öldü.

Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde organik ürünler üzerine imalat yapan Hasan Candan (46), Saraycık Mahallesi'ndeki evinin merdiveninden inerken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Başından yaralanan Candan, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Candan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.