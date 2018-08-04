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Ordu'da mevsimlik işçilere devlet şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

Perşembe ilçesindeki su baskını nedeniyle çadırları ve eşyaları zarar gören işçiler ve ailelerinin yaraları sarılıyor - Kaymakam Ahmet Arık: "İnşallah burada yaraları en kısa sürede saracağız. Herhangi bir olumsuzluk veya can kaybı yok çok şükür"

Ordu'nun Perşembe ilçesinde sağanak nedeniyle çadırları zarar gören mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılanıyor.

Kırlı Mahallesi Akçaova Çayı kenarındaki alanda, aşırı yağış sonrası çadırları ve eşyaları zarar gören mevsimlik işçiler ve aileleri, alanın yakınındaki spor salonu ve okula yerleştirildi.

Burada hizmet verilen mağdur vatandaşlara, Ordu Valiliği koordinesinde Perşembe Kaymakamlığı ile AFAD ve Türk Kızılayı tarafından gıda ve kıyafet gibi malzeme yardımında bulunuldu.

Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede aşırı yağışlardan mevsimlik işçilerin konakladığı alanın da etkilendiğini hatırlatan Arık, "Bu yoğun yağış esnasında vatandaşlarımızın çadırları zarar gördü. Buradaki düzen, nizam, intizam ciddi anlamda zarar gördü. Tabii ki bu yağışla hemen buradaki vatandaşlarımızı tahliye ettik. Spor salonu ve okula yerleştirdik. Onların öncelikle can güvenliğini sağlama noktasında yoğun çaba sarf ettik." dedi.

Ekiplerin hep birlikte çaba gösterdiğini belirten Kaymakam Arık, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızı spor salonuna yerleştirdikten sonra bütün kıyafetleri ıslandığı için onlara öncelikle kıyafet temin ettik. Sabahleyin hemen gelip bütün çocuklarımıza, büyüklere, herkese burada kıyafetlerini verdik. Ondan sonra yine Kızılayımız geldi, hemen sıcak çorba ve bir takım ikramlarda bulundu. Yiyecek, gıda maddesi noktasında destekleri oldu. AFAD ekiplerimiz de gerekli tespitleri yaptı. Jandarmamız da güvenlik açısından tedbirlerini aldı."

Arık, "İnşallah burada yaraları en kısa sürede saracağız. Herhangi bir olumsuzluk veya can kaybı yok çok şükür. Her çadıra gıda kolileri dağıtacağız, her türlü desteği vereceğiz. Battaniye ihtiyaçları olana battaniye yardımı yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda mevsimlik işçilere daha güzel bir alan oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Mevsimlik tarım işçilerinden Himmet Yaşar Gülcü ise devletin her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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