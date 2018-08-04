Ordu'da mevsimlik işçilere devlet şefkati

Ordu'nun Perşembe ilçesinde sağanak nedeniyle çadırları zarar gören mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılanıyor.

Kırlı Mahallesi Akçaova Çayı kenarındaki alanda, aşırı yağış sonrası çadırları ve eşyaları zarar gören mevsimlik işçiler ve aileleri, alanın yakınındaki spor salonu ve okula yerleştirildi.

Burada hizmet verilen mağdur vatandaşlara, Ordu Valiliği koordinesinde Perşembe Kaymakamlığı ile AFAD ve Türk Kızılayı tarafından gıda ve kıyafet gibi malzeme yardımında bulunuldu.

Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede aşırı yağışlardan mevsimlik işçilerin konakladığı alanın da etkilendiğini hatırlatan Arık, "Bu yoğun yağış esnasında vatandaşlarımızın çadırları zarar gördü. Buradaki düzen, nizam, intizam ciddi anlamda zarar gördü. Tabii ki bu yağışla hemen buradaki vatandaşlarımızı tahliye ettik. Spor salonu ve okula yerleştirdik. Onların öncelikle can güvenliğini sağlama noktasında yoğun çaba sarf ettik." dedi.