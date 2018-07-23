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Ordu'da minibüsle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

Ordu'da minibüsle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halit Sarı'nın kullandığı 52 M 3582 plakalı minibüs, Kurtulmuş Mahallesi Çaka mevkisinde otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüsün sürücüsü Sarı ve aynı araçtaki 9 kişi ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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14 Yaralı Kaza ordu perşembe ilçesi

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