Ordu’da örnek proje

Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşlıların Yaşam Alanlarında Desteklenmesi (YAŞAD) Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

Proje ile Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü muhtaç durumdaki yaşlıların, yaşadıkları yerde bazı ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak. Proje kapsamında ev temizliği ve evde tadilat hizmetinin verilmesi, yaşlıların temel işlerine yardımcı olunması, durum analiz anketlerinin yapılması, YADES Koordinasyon Merkezi kurulması, yaşlı bakım hizmetleri eğitimi verilmesi, yaşlıların kişisel bakım ve temizliklerinin yapılması hizmetleri verilecek.

Toplam bütçesi 2 milyon 600 bin TL olan proje için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 2 milyon TL olan projenin 600 bin TL’lık kısmı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Yaşlıların Yaşam Alanlarında Desteklenmesi Projesi (YAŞAD), Ordu ili genelinde bir yıl süre uygulanacak.

Proje hakkında konuşan Vali Yardımcısı Bayram Gale, valilik olarak, böyle bir proje içerisinde olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Artan yaşlı nüfusu ile devletin bu konuda güzel projelere imza attığına değinen Vali Yardımcısı Gale, “Artık yaşlı hizmetleri konusunda devletimizin çok önemli kararlar alıp, çok önemli hizmetler yapmaya başlamasına sebep oldu” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise 6 adet hizmet aracı ve 16 adet hizmet çalışanı ile birlikte projeyi yürüttüklerini söyledi. Artan sayıyla birlikte şimdiye kadar 909 başvurunun olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Bu başvuruların 280 tanesini ilgili birimlerimiz uygun görerek çalışmaya başladı. Nerede böyle bir aile, nerede böyle bir gariban, kendisine bakmaktan aciz kim varsa, ulaşacağız. Bu durumda olanlar, herkesin köylerinde var. Bazı evlerde imkanlar sonuna kadar var ama teknoloji ve imkan bazen bu acizliği gidermiyor. Bu çerçevede, ilçelerimizden, başkanlarımızdan bütün örgütlerimizden var ise haberdar edin. Ortada bir gariban var ise ve duasını alacak isek, hep beraber bu hayırda yarışalım diyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Bayram Gale, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, proje kapsamına kullanılacak araçları inceledi.